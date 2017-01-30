Demba Ba'da karar günü!

İstanbul’a gelen Senegalli futbolcu, bugün Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçecek. Bacağından yaşadığı sakatlığını atlatan 31 yaşındaki futbolcu, eğer testleri geçerse bedelsiz olarak Shanghai Shenhua’dan kiralanacak ve ikinci Beşiktaş macerası başlayacak.

Siyah-Beyazlılar’a 2 sezon önce İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den transfer olan Demba Ba, Beşiktaş’ta sadece 1 dönem görev yapmasına rağmen, örnek profesyonelliği ve sıcakkanlı yapısıyla taraftarın gönlünde taht kurmuştu.

Kara Kartal’daki kısa macerasının ardından Çin Ligi ekibi Shanghai Shenhua’ya 13 milyon Euro (52 milyon TL) karşılığında transfer olan Demba Ba ile Siyah-Beyazlılar’ın yolu yeniden kesişti. Dün İstanbul’a ayak basan 31 yaşındaki futbolcu, bugün Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçirilecek. Geçen yılın temmuz ayında takımı Shangai Shenhua’nın Shangai Sipg’le oynadığı mücadelede bacağı kırılan ve 7 aydır sahalardan uzak kalan Senegalli oyuncu, eğer testlerden geçerse Beşiktaş’la kontrat imzalayacak. Tecrübeli futbolcunun kiralanması için kulübüne bir bedel ödenmeyecek. Demba Ba’nın maaşının ise düşük tutulacağı bildirildi.

Adebayor beklemede

Emmanuel Adebayor’u da B Planı olarak bekleten Beşiktaş Yönetimi’nin Demba Ba’nın sağlık testlerini geçememesi halinde Togolu futbolcuyu İstanbul’a getirip 32 yaşındaki ismi renklerine bağlayacak. Bonservisi elinde bulunan Adebayor, 6 ay için 1 milyon Euro kazanacak. (Fanatik)