Demirkol'dan yönetime eleştiri!

AJANSSPOR – Fenerbahçe’nin, Spor Toto Süper Lig’in 19. Haftasında deplasmanda Kayserispor’a 4-1 mağlup olmasının yankıları sürüyor. Ntvspor yorumcularından Mehmet Demirkol, Spor Servisi adlı programda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.



“Mehmet Ekici için herkes birbirine girmiş”

Quaresma’nın Fenerbahçe’ye önerilmesi ve sarı-lacivertli ekibin performansını yorumlayan Demirkol, “3 tane gol atmış Mehmet Ekici için herkes birbirine girmiş, Olcay’ı bedava vermişler. Olcay uçuruyor takımı. Denge bozuk. Diyor ki ; ben buradan biraz daha fazla kazanayım ağabey. Dolayısıyla avukatı Fenerbahçe’yi de arar, Real Madrid’i de arar. Profesyonel hayat. Bu durumla Fenerbahçe’nin oyununun ne alakası var? Fenerbahçe’nin umurunda mı bu? Quaresma gelmiş, gelmemiş. Bu mudur Fenerbahçe’nin sorunu?” dedi.



“Yıldız yönetimde mi olur, sahada mı?”



Öte yandan Demirko yönetimi de eleştirerek, “Advocaat’ın söylediği gibi Fenerbahçe önlem aldığında iyi. Fenerbahçe olağanüstü bir durdurma takımı. 7 yaşındaki çocuğum Fenerbahçe’yi defans takımı zannediyor. Ne kadar kötü değil mi? Maç başladığından itibaren Fenerbahçe savunma yapıyor. Ben nasıldım? Bizim zamanımızda Cemil Turan’dı. Sonra Rıdvan Dilmenler falan vardı. Şimdi bir tanesinin yarısı yok takımda. Bu bir dönüşüm. Neden? Golü yönetimde atacağını zannediyor. Yıldız yönetimde olur sahada olmasına gerek yok gibi bir durum var. Öyle değil.” ifadelerini kullandı.



Basında çıkan Vitor Pereira – Dick Advocaat kıyaslaması hakkında da konuşan Demirkol, “Pereira’ya övgüler de geldi. Bunu da gördük ya. Haklılar tabi. Bu tip istatistikler, kıyaslamalar yapılacak” şeklinde konuştu.