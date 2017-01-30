Eryüksel'den transfer açıklaması!

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray’a 6-0 kaybeden Akhisar Belediyespor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, hak etmedikleri bir mağlubiyetle karşılaşmadan ayrıldıklarını ancak bu skorun takımın ve taraftarın moralini bozmaması gerektiğini söyledi.

Galatasaray'ın kendilerini 6-0 yenecek kadar iyi bir takım olmadığını iddia eden Başkan Hüseyin Eryüksel, Akhisar Belediyespor'un da Galatasaray'dan 6 tane yiyecek kadar kötü bir takım olmadığını ifade etti. Bu maçı telafi edeceklerine de vurgu yapan Eryüksel, taraftara da sabırlı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

"Üçüncü bölgeye 2 transfer yapacağız"

Ara transfer sezonunun bitimine bir gün kala üçüncü bölgeye iki transfer yapabileceklerini belirten Hüseyin Eryüksel, görüşmelerin halen devam ettiğini, bu gece ve yarın son dakikaya kadar toplantılarının süreceğini belirtti. Başkan Eryüksel, gelecek transfer ile takımın daha da güçlü olacağına da vurgu yaptı.



Kaynak : AMK