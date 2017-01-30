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Fenerbahçe'de derbi mesaisi!

Tarih30 Ocak 2017 , 14:29

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Fenerbahçe'de derbi mesaisi!

AJANSSPOR - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda Vodafone Arena’da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 12:00’da başlayan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Kayserispor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 1 Şubat Çarşamba günü Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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