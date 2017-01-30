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Fenerbahçe'den Ndiaye için sürpriz teklif!

Tarih30 Ocak 2017 , 17:02

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Fenerbahçe'den Ndiaye için sürpriz teklif!

Transfer döneminin sonuna gelinmesine rağmen kadrosuna 10 numara takviyesi yapamayan Fenerbahçe, Trabzonspor'un da istediği Osmanlısporlu Badou Ndiaye için sürpriz bir teklifte bulundu.

Osmanlıspor formasıyla gösterdiği performansla yerli yabancı bir çok takımın dikkatini çekmeyi başaran Badou Ndiaye'ye Milli Takım dönüşü Fenerbahçe'den teklif geldi.

Mehmet Ekici ve diğer transfer girişimlerinden sonuç alamayan Fenerbahçe yönetiminin son olarak Osmanlıspor'un orta sahadaki dinamosu Badou Ndiaye için Başkent ekibine para+futbolcu takası teklif ettiği ortaya çıktı.

Emenike ve Aatif teklif edildi

Osmanlıspor cephesinden acil cevap bekleyen Fenerbahçe yönetiminin takas için Emenike ve Aatif Chahechouhe ikilisinden birini bonservisiyle vermek istediği öğrenildi.

(Haber7)

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