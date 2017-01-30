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Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Tarih30 Ocak 2017 , 10:21

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Fenerbahçe'ye olay gönderme!

AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 4-1 yenilmesi sonrası Galatasaray'dan Twitter hamlesi geldi. 

Sarı kırmızılı ekip, Twitter'dan Podolski'nin "4" işareti yaptığı bir fotoğrafı yayınlayarak ezeli rakibine göndermede bulundu. 

 

 

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