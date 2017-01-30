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Fenerbahçe'ye sürpriz öneri!
30 Ocak 2017 , 10:04
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Fenerbahçeli yöneticiler Ali Yıldırım ve Önder Fırat, Pazartesi'den Cuma'ya kadar Güney Amerika'da kaldı...
Daha önce Cristian ve Andre Santos'u Fenerbahçe'ye getiren Kazım Avcı, Sao Paulo'da ikiliyi karşıladı. Israel Carmo ile buluşturdu. İlk teklifde De Arraccaeta istendi. Daha sonra Rodriguinho için ilk görüşme yapıldı. Ardından Buenos Aires'e geçildi. San Lorenzo'dan Sebastian Blanco istendi. Perşembe günü Rodriguinho için Corinthians'a ikinci ve son teklif yapıldı geri dönüldü.
Carmos, İstanbul'a dönen Yıldırım ve Fırat'a, ''Corinthians vermiyor'' mesajı gönderdi. Bulgaristan'ın Ludogorest takımında forma giyen Wanderson'u isteyip istemeyeceklerini sordu. Son gün 7 gol 5 asistle Bulgar Ligi'nin tozunu atan Wanderson için bir görüşme yapılması gündeme geldi. (Fotospor)
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