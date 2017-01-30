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Galatasaray için Ferri defteri kapandı!

Tarih30 Ocak 2017 , 22:24

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Galatasaray için Ferri defteri kapandı!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Jordan Ferri, Lyon'un Marsilya ile yapacağı maçın kadrosuna dahil edildi. 

Fransa Kupası son 32 turunda Marsilya'ya konuk olacak Lyon'da teknik direktör Bruno Genesio 19 kişilik kadroya şu isimleri aldı: Lopes, Gorgelin Rafael, Gaspar, Jallet, Mammana, Morel, Rybus, Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart, Cornet, Fekir, Mateta, Memphis, Valbuena, Ghezzal.

Transfer sezonu 31 Aralık saat 23.59'da sona erecek. Ferri'nin yarınki maçın kadrosuna dahil edilmesiyle Galatasaray için Ferri defteri kapanmış oldu. 

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