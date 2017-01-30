Galatasaray'a sürpriz isim ve bir cevap!

AJANSSPOR - Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Galatasaray hakkında İspanya'dan sürpriz bir stoper iddiası geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; sezon başında Derby County'den Deportivo'ya transfer olan ve çıktığı 16 maçta iyi bir performans ortaya koyan 28 yaşındaki savunma oyuncusu Raul Albentosa ile ilgilenen takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor.

Deportivo yönetiminin ise Albentosa'yı bırakmaya niyeti olmadığı ve terübeli oyuncunun serbest kalma bedelinin 12 milyon euro olduğunu sarı kırmızılılara ilettiği belirtildi.