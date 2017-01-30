Geç testi at imzayı!

Beşiktaş’ın sezon sonuna kadar Shanghai Shenhua’dan kiralamak istediği Demba Ba bugün İstanbul’da tepeden tırnağa sağlık kontrolüne girecek. Senegalli golcü testlerde herhangi bir problem çıkmazsa 6 aylık resmi sözleşmeye imza atacak.

Forvet arayışı boyunca birçok isimle görüşen ancak yüksek maliyet ve oyuncuların Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmamaları nedeniyle düşündüğü takviyeyi son günlere bırakan Beşiktaş, Demba Ba’yı yeniden kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlı yönetimin daha önce her konuda anlaşma sağladığı Senegalli futbolcu bugün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçecek.

Antrenmanlarını sürdürdüğü ABD’den son kez sağlık kontrolüne girmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul’a gelen tecrübeli oyuncunun daha önce yurt dışında yapılan sağlık taramasında herhangi bir sorun çıkmamıştı. Çin ekibi Shanghai Shenhua’dan sezon sonuna kadar kiralanacak olan Demba Ba’nın maç eksiği dışında bir problemi bulunmadığı ve testi geçmesi halinde imza atacağı aktarıldı.

Sıfır maliyetle transfer edilecek Demba Ba’nın yeniden Beşiktaş forması giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu yakın çevresiyle paylaştığı öğrenildi.

31 yaşındaki futbolcunun, “Umarım son sağlık kontrolüm de problemsiz tamamlanır. Beşiktaş’ı çok özledim. Orada güzel anılarım oldu. Tekrar o güzel günleri yaşamak istiyorum. İnanıyorum ki forma giydiğim ilk gün gol de atacağım” diye konuştuğu ifade edildi.

Demba Ba’nın transferine onay veren Başkan Fikret Orman’ın da Senegalli oyuncunun takıma önemli katkılar yapacağına inandığı vurgulandı. Demba Ba’nın 2014-15 sezonunda 44 resmi maçta 27 gol attığını hatırlatan Orman’ın, “Forvet transferi düşünmüyorduk ancak önümüze böyle bir seçenek geldi. Demba Ba bizden hiçbir ücret talep etmiyor. Sonuç olarak kadromuza bedava bir oyuncu katıyoruz. Bunun riski yok. Demba Ba, formayı kapmak için çok çalışacak. O da bunun farkında” yorumunu yaptığı belirtildi. (Milliyet)