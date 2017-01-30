Geleceğin takımını kuruyor!

Soccervision’a konuşan Riekerink, Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık’ın alınmasının bir strateji olduğunu belirtti, 23-28 yaş grubundaki oyunculara bakarak gelecek yılları düşündüklerini dile getirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, devre arasında yaptıkları transfer tercihlerinin geleceğe yatırım olduğunu belirtti. Hollanda’dan Soccervision’a konuşan deneyimli teknik adam, Garry Rodrigues ile Ahmet Çalık’ı almalarının bu stratejinin ürünü olduğunu savundu.

Riekerink, “Garry Rodrigues tanıdığım bir oyuncu ve son yıllarda çok hızlı bir gelişme gösterdi. Zaten Galatasaray’daki ilk maçlarında da oldukça başarılıydı. Ahmet Çalık da şu an Türkiye’deki en yetenekli savunmacılardan bir tanesi. 23-28 yaş grubundan oyuncular almanın önemli olduğunu düşündüm. Çünkü bu yaştaki isimlerle Galatasaray, gelecek yıllar için de güçlü bir takım inşa edebilecek. Umarım ben de hâlâ bunun bir parçası olurum çünkü burada keyifle çalışıyorum. İstanbul güzel bir şehir. İnsanlar yardımsever ve cana yakın” dedi.

Hollandalı hoca şöyle devam etti:

“Muhtemelen son haftaya kadar çekişmeli bir lig mücadelesi olacak, öyle görünüyor. Sonunda mutlu sona ulaşanın biz olacağımıza eminim. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile kendi sahamızda oynayacağız. Bu bizim için bir avantaj. Bu derbiler ayrıca çok özel buluşmalar oluyor. Futbola tutku üst seviyede. Galatasaray’ın 25 milyon taraftarı var. Bu, bizim Hollanda’da hemen hemen hiç bilmediğimiz bir duygu.” (Milliyet)