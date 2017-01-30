Gordon'ın alternatifi Muslera!

AJANSSPOR- Asmir Begovic'in olası ayrılığına karşın kaleci arayışlarını sürdüren Chelsea, Muslera için Galatasaray'a teklif sunabilir.

Sky Sports'un haberine göre Maviler'in listesinin ilk sırasında Celtic'in 34 yaşındaki file bekçisi Craig Gordon var. İskoç ekibine son olarak 4 milyon Pound'luk bir teklif sunan Chelsea ret cevabı aldı.

Sky Sports Chelsea'nin Gordon'ın alternatifi olarak Espanyol'den Diego Lopez ve Galatasaray'dan Fernando Muslera'yı belirlediğini iddia ediyor.

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