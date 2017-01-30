Güray Vural'dan önemli açıklamalar!

Süper Lig'de oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında attığı gollerle karşılaşmaya damga vuran Güray Vural, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında İlker Koç ve Emrah Karalinç'e açıklamalarda bulundu.

Dün oynanan karşılaşmayı değerlendiren Güray, "Kendi adıma değil de önemli olan takımımızın kazanmasıydı. Rakip bizim için önemli değildi. Golle ilgili genelde Fenerbahçe'ye denk geliyor herhalde. Hakem maçı bitireceğini söyledi, ben de vuruş yaptım ve güzel bir gol oldu. Maçtan sonra hocamız da tebrik etti. Tabii onun birçok golü var, onunla kıyaslamak doğru olmaz. İnşallah bu 1 olmaz ve 2-3 daha çok atarım.Goller tamamen Fenerabahçe'ye denk geliyor. Ekstra konsantre oluyoruz ama tamamen şans." dedi.

Trabzonspor'dan Kayserispor'a geçiş süreci

"Trabzonspor benim için şanssız bir dönem oldu. Ciddi sakatlıklar ve kırık oluşmuştu. Yeni sezon çıkış yakalarım diye düşündüm, sonra tekrar sakatlandım. Hoca ile de anlaşamadık ve oynayabileceğim bir takım olduğu için Kayserispor'u tercih ettim. Sergen Yalçın'ın benim gelmemde bir etkendi. İyi bir takım olduğumuzu Akhisar'da gösterdik ve Fenerbahçe maçında da bunu gördük. En kısa sürede üst sıralara tırmanacağımızı düşünüyorum."

"Önemli olan sürekli o formayı giymek​"

"Bir kere milli takıma davet edilmiştim ama önemli olan sürekli o formayı giymek. Her zaman hedefim, inşallah performans olarak iyi yerlere gelirim. Fatih Hoca da davet ederse seve seve oynarım."

"Büyük takım hedefim var"

"Tekrar çıkış yakalayıp, büyük takım hedefim var. Takım seçimim de yok. Eğer olursa hangi takım uygunsa ona göre karar verilir.