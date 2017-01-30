Hernanes, Brezilya'ya mı dönecek?

AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Hernanes'e bir talip daha çıktı.

Sky Italia'nın haberine göre Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha için devreden çıkarken Juventus, Genoa'dan gelen transfer teklifini kabul etti. Fakat yıldız orta saha Genoa'ya gitmeyeceğini belirterek teklifi reddetti.

Öte yandan Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo da Hernanes transferi için son anda devreye girdi.

Geçen haftalarda çıkan haberlerde Juventus'un Hernanes'i kiralamaya sıcak bakmadığı bonservisiyle elden çıkarmayı düşündüğü belirtilmişti.