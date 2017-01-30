'Hocam bana ayı deme'

'Beyaz Futbol' programının konuğu Ahmet Çakar, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile olan telefon görüşmesini açıkladı...

İşte Çakar'ın anlatımıyla Demirel ile olan telefon görüşmesi ve açıklamaları...

'Yaklaşık 10 ay önce telefonum çaldı. Rehberimde kayıtlı olmayan bir numaradan çağrı geldi. Hocam merhaba. Ben Volkan Demirel. Abi senden bir isteğim olacak. Bana ayı deme dedi. Ben ayıları severim. Benim için problem değil ama eşim, ailem bundan rahatsız.'

'Bende bundan sonra Volkan'ın dediklerini emir telakki edip bir daha kullanmadım. Seninle ilgili hiç bir belgesel hayvanını ilişkilendirmeyeceğim dedim. Taki perşembe gününe kadar. İçinde koymak geçen cinsel içerikli o küfürü taraftarıyla birlikte söylemiştir. Volkan Demirel'in yapmış olduğu adamlığa sığmaz. En kibar deyim ile saygısızlıktır.' ifadelerini kullandı...