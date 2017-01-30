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İlginç bir Demirören yorumu!

Tarih30 Ocak 2017 , 14:20

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İlginç bir Demirören yorumu!

AJANSSPOR - Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören’le ilgili ilginç ve bir o kadar da dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Ntvspor’da yayınlanan Spor servisi programında Demirkol, ”Yıldırım Demirören’e soru sorduğun zaman cevap alamıyorsun. 100 milyon vardı içeride, ne oldu? diye sorduğunda hallederiz diyor. Her şeyi, hep beraber hallederiz diyor. Bir şey sormak mümkün değil ki. Hayaletle dövüşmek gibi. Yıldırım Demirören çok iyi bir yöntem bulmuş. Yumruğun yerine gitmiyor. Ona soru sormak hayaletle dövüşmeye benziyor” dedi.

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