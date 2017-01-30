İşte Beşiktaş'ın ilk 11'i!

Spor Toto Süper Lig 19. hafta kapanış maçında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.

Maç öncesinde antrenmanda sakatlanan Kanadalı Atiba Hutchinson ve Alanyaspor maçında belinden sakatlanan Cenk Tosun, bu maçta 11'de oynayabilecek.



Atiba, Konyaspor mücadelesinde kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve Kardemir Karabükspor deplasmanında forma giyemeyecek.



Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor 11'i şöyle;

Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Ryan Babel, Cenk Tosun



Kaynak : Fanatik