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İşte Salih'in son durumu!
30 Ocak 2017 , 16:27
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Salih Uçan'ın sol arka adalesinde sertleşme tespit edildiği bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçında sakatlanan Salih'in sol arka adalesinde sertleşme olduğu belirtildi.
Ağrıları bulunan Salih Uçan'ın tedavisine başlandığı ve takımdan ayrı program uygulandığı aktarıldı.
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- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
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