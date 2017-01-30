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İşte Salih'in son durumu!

Tarih30 Ocak 2017 , 16:27

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İşte Salih'in son durumu!

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Salih Uçan'ın sol arka adalesinde sertleşme tespit edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçında sakatlanan Salih'in sol arka adalesinde sertleşme olduğu belirtildi.

Ağrıları bulunan Salih Uçan'ın tedavisine başlandığı ve takımdan ayrı program uygulandığı aktarıldı.

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