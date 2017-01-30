Josef'ten Avrupa Ligi yorumu: ''Galatasaray...''

AJANSSPOR - Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, ülke basınına bir röportaj verdi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe tercihi

Fenerbahçe'ye transferi hakkında konuşan Josef, "Tercih yapmamız gerekiyordu. Buraya gelmeyi tercih ettim çünkü Avrupa'da oynamaya dönmek istedim, bir de finansal boyutu vardı. Brezilya'da, buradaki şartlara sahip değildim. Buraya, milli takıma seçilmenin çok da zor olacağını bilerek geldim ancak bu karardan pişman değilim. İyi zaman geçiyorum ve her ne kadar Türkiye Ligi diğer Avrupa ligleri gibi çok fazla ortalıkta gözükmese de çok mutluyum" dedi.

Milli takım yorumu

Josef, "Milli takıma gelen herkes çok iyi bir oyuncudur, onlara sadece saygı duyabilirim. Tabi ki, onların arasında olmayı hayal ediyorum ancak Türkiye Ligi için bir zorluk var, Brezilya'da televizyondan yayınlanmıyor. Ancak en iyisini idealize ederek çalışıyorum. Bir gün milli takıma dönebilmek için her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Umarım milli takım teknik direktörü bunu görebilir. Eğer göremezse, davranışımı ve oyunumu değiştirmem. Hayal kırıklığına uğramam, çalışmaya devam ederim" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Sarı lacivertli takımdaki geleceği hakkında da konuşan Brezilyalı orta saha, "Fenerbahçe ile 2.5 yıl daha sözleşmem var ve bunu tamamlamak niyetindeyim. Bu olduğu zaman, 30 yaşında olacağım ancak burada kalmak istiyorum. Brezilya'ya 33 yaşında dönmeyi düşünüyorum. Brezilya dışında bir kariyer inşa etmek, çocuklarımı yetiştirmek ve daha sonra dönmek istiyorum. Ancak seçtiğim takıma yardım etmek için halen güce ve dayanıklılığa sahip olmak istiyorum" diye konuştu.

Avrupa Ligi sözleri

Avrupa Ligi hakkında da konuşan Josef, "Türkiye'de, Avrupa Ligi çok cazip çünkü birçok zorluk nedeniyle bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nin kazanmasını düşünmek akıl almaz bir durum. Ancak Avrupa Ligi için bunu iddia edebilirsiniz. Tabii ki herkes, alacakları para ve cazibe için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ister ancak Avrupa Ligi, şampiyon olmak ve Avrupa'da tanınmak için daha kolay bir yol. Fenerbahçe için bu daha da önemli çünkü bizim şampiyonluğumuz yok ancak rakibimiz Galatasaray hali hazırda kazandı. Şampiyonluk arayışı her zaman harika" dedi.

Terör saldırıları

Josef de Souza, Türkiye'de yaşanan terör saldırıları ile ilgili olarak da, "Ne zaman, yıl başındaki gece kulübü saldırısı gibi bir şey olsa, endişeleniyoruz ancak bir iki ay içinde işler normale dönüyor. Bu tarz şeyler olduğu zaman korktuğunuz ortada ancak ben her zaman Türkiye'deki güvenliğin Brezilya ile karşılaştıralamaz olduğunu işaret ediyorum. Türkiye'de şafak vakti eve dönmenin ve herhangi bir yerde yürümenin huzuru harika. Bu Brezilya'nın tamamen zıttı. İnsanlar ne zaman sokağa çıksa; soyulma korkusuyla yaşıyorlar. Türkiye'deki tek sorun saldırılar ancak bunlar tek tük oluyor. Her gün veya bir-iki haftada bir olmuyor. Buna alışmanız gerekiyor ve hayat devam ediyor" diye görüş bildirdi.

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