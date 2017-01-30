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Josue formaya talip!

Tarih30 Ocak 2017 , 09:18

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Josue formaya talip!

Sezon başında Porto’dan kiralık olarak alınan Josue, Akhisar maçından öncesine kadar bir türlü kendisinden beklenen performansı gösteremiyordu.

Ancak Nigel De Jong’un yokluğunda Akhisar mücadelesinde Selçuk İnan’la birlikte orta sahanın ortasında görev yapan Portekizli futbolcu, Galatasaray’daki en iyi futbolunu ortaya koydu.

Onun da böylece form bulmasıyla birlikte orta sahadaki forma savaşının daha da kızışacağı düşünülüyor. (Fanatik)

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