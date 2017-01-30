Karabükspor'dan MHK'ya mektup!

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildikleri maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ve ekibinin sergilediği yönetimden memnun kaldıklarını söyledi.

Tankut, yaptığı yazılı açıklamada, Uğurlu ve yardımcılarının performansıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kuruluna (MHK) teşekkür mektubu gönderdiğini belirtti.

Tankut, açıklamasında şunları kaydetti:

"Son haftalarda tüm kesimin hakemlerimizin formsuzluğundan söz ettiği bir dönemde Yaşar Kemal Uğurlu ve ekibinin uyumu ve göstermiş oldukları performans bizleri son derece memnun etmiştir. Kardemir Karabükspor Kulübü olarak müsabakalardaki hakem performanslarını objektif olarak değerlendirmelerimizi hem galip geldiğimiz hem de mağlup olduğumuz maçlarda beyan ederek, dile getirmekteyiz. Bu vesile ile başta MHK Başkanı Sayın Yusuf Namoğlu ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür eder, hakemlerimize başarılar dileriz"