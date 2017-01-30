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Kartal rekora koşuyor!
30 Ocak 2017 , 21:54
AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, kendi sahasında Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.
Siyah-Beyazlılar bu galibiyetle birlikte evindeki yenilmezlik serisini 19 maça çıkarttı. Kara Kartal kendi sahasında oynadığı 19 karşılaşmada; 17 galibiyet ile 2 beraberlik elde etti. Kartal Süper Lig’de halen devam eden en iyi iç saha serisine sahip.
-Beşiktaş'ın 19 maçlık iç saha karnesi:
14.12.2015 Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray
27.12.2015 Beşiktaş 4 - 0 Konyaspor
07.02.2016 Beşiktaş 4 - 0 Gaziantepspor
17.02.2016 Beşiktaş 1 - 0 Mersin İ.Y
22.02.2016 Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği
07.03.2016 Beşiktaş 3 - 1 Eskişehirspor
19.03.2016 Beşiktaş 1 - 0 Antalyaspor
11.04.2016 Beşiktaş 3 - 2 Bursaspor
30.04.2016 Beşiktaş 4 - 0 Kayserispor
15.05.2016 Beşiktaş 3 - 1 Osmanlıspor
20.08.2016 Beşiktaş 4 - 1 Alanyaspor
10.09.2016 Beşiktaş 3 - 1 Karabükspor
24.09.2016 Beşiktaş 2 - 2 Galatasaray
23.10.2016 Beşiktaş 3 - 0 Antalyaspor
05.11.2016 Beşiktaş 2 - 1 Trabzonspor
26.11.2016 Beşiktaş 1 - 1 Başakşehir
10.12.2016 Beşiktaş 2 - 1 Bursaspor
24.12.2016 Beşiktaş 1 - 0 Gaziantepspor
30.01.2017 Beşiktaş 5 - 1 Konyaspor
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