Kartal rekora koşuyor!

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Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, kendi sahasında Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.

Siyah-Beyazlılar bu galibiyetle birlikte evindeki yenilmezlik serisini 19 maça çıkarttı. Kara Kartal kendi sahasında oynadığı 19 karşılaşmada; 17 galibiyet ile 2 beraberlik elde etti. Kartal Süper Lig’de halen devam eden en iyi iç saha serisine sahip.

-Beşiktaş'ın 19 maçlık iç saha karnesi:

14.12.2015 Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray

27.12.2015 Beşiktaş 4 - 0 Konyaspor

07.02.2016 Beşiktaş 4 - 0 Gaziantepspor

17.02.2016 Beşiktaş 1 - 0 Mersin İ.Y

22.02.2016 Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği

07.03.2016 Beşiktaş 3 - 1 Eskişehirspor

19.03.2016 Beşiktaş 1 - 0 Antalyaspor

11.04.2016 Beşiktaş 3 - 2 Bursaspor

30.04.2016 Beşiktaş 4 - 0 Kayserispor

15.05.2016 Beşiktaş 3 - 1 Osmanlıspor

20.08.2016 Beşiktaş 4 - 1 Alanyaspor

10.09.2016 Beşiktaş 3 - 1 Karabükspor

24.09.2016 Beşiktaş 2 - 2 Galatasaray

23.10.2016 Beşiktaş 3 - 0 Antalyaspor

05.11.2016 Beşiktaş 2 - 1 Trabzonspor

26.11.2016 Beşiktaş 1 - 1 Başakşehir

10.12.2016 Beşiktaş 2 - 1 Bursaspor

24.12.2016 Beşiktaş 1 - 0 Gaziantepspor

30.01.2017 Beşiktaş 5 - 1 Konyaspor