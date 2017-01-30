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Kartal rekora koşuyor!

Tarih30 Ocak 2017 , 21:54

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Kartal rekora koşuyor!

AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, kendi sahasında Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.

Siyah-Beyazlılar bu galibiyetle birlikte evindeki yenilmezlik serisini 19 maça çıkarttı. Kara Kartal kendi sahasında oynadığı 19 karşılaşmada; 17 galibiyet ile 2 beraberlik elde etti. Kartal Süper Lig’de halen devam eden en iyi iç saha serisine sahip.

-Beşiktaş'ın 19 maçlık iç saha karnesi:

14.12.2015 Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray  
27.12.2015 Beşiktaş 4 - 0 Konyaspor  
07.02.2016 Beşiktaş 4 - 0 Gaziantepspor  
17.02.2016 Beşiktaş 1 - 0 Mersin İ.Y  
22.02.2016 Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği  
07.03.2016 Beşiktaş 3 - 1 Eskişehirspor  
19.03.2016 Beşiktaş 1 - 0 Antalyaspor 
11.04.2016 Beşiktaş 3 - 2 Bursaspor 
30.04.2016 Beşiktaş 4 - 0 Kayserispor  
15.05.2016 Beşiktaş 3 - 1 Osmanlıspor  
20.08.2016 Beşiktaş 4 - 1 Alanyaspor  
10.09.2016 Beşiktaş 3 - 1 Karabükspor 
24.09.2016 Beşiktaş 2 - 2 Galatasaray  
23.10.2016 Beşiktaş 3 - 0 Antalyaspor 
05.11.2016 Beşiktaş 2 - 1 Trabzonspor  
26.11.2016 Beşiktaş 1 - 1 Başakşehir  
10.12.2016 Beşiktaş 2 - 1 Bursaspor 
24.12.2016 Beşiktaş 1 - 0 Gaziantepspor      
30.01.2017 Beşiktaş 5 - 1 Konyaspor

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