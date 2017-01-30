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Kartal'dan gol rekoru!
30 Ocak 2017 , 22:13
AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, kendi sahasında Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.
Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de en son geçen sezonun 9.haftasında Antalyaspor deplasmanında 5 gollü galibiyet almıştı. Kara Kartal geçen süre zarfında 5 gollü galibiyet elde edemedi.
Kartal bu sezon iki kez 4-1'lik galibiyetler elde etti. Bu galibiyetler ise 4-1'lik skorlarla Aytemiz Alanyaspor karşılaşmaları oldu.
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