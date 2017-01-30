Kasımpaşa hükmen yenik mi sayılacak?

AJANSSPOR - Adanaspor deplasmanında 2-0 mağlup olan Kasımpaşa hükmen mağlubiyetle karşı karşıya...

TFF Talimatnamesi gereği 18 kişilik kadroda en az 7 Türk oyuncunun olması gerekirken, Kasımpaşa'nın Adanaspor kadrosunda sadece 6 Türk oyuncu olduğu ve Kasımpaşa'nın kadroda 12 yabancı futbolcuya yer verdiği gözlendi.

Kasımpaşa'da ilk 18 içinde kaleci Ramazan Köse, Veysel Sarı, Tunay Torun, Adem Büyük, Eray Birniçan ve Turgut Doğan Şahin haricinde başka Türk statüsünde oyuncu olmadığı görünüyor.

Kasımpaşa'nın, TFF Talimatnamesi'nin 22. Maddesini d bendine göre; kural hatası yapması nedeniyle hükmen yenik sayılması bekleniyor.

İşte o madde

Müsabaka isim listesinde, yabancı uyruklu futbolcuların veya yaş sınırlaması getirilen liglerde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması veya müsabaka esnasında bu sayıların aşılması

Öte yandan resmi müsabakalarda düzenlenen 18 kişilik müsabaka isim listesinde en az 7 Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip iş bu talimatın 2 nci maddesinin b bendindeki şartlara sahip futbolcunun bulundurulması zorunludur.

B bendinde yazılanlar

A Takım Listesinde yer alacak en az 14 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur.

2015 – 2016 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından önce başka ülke A Milli Futbol Takımlarını tercih etmiş futbolcular açısından Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu şartı aranmaz.

Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise Türkiye A Milli Takımının en az bir resmi müsabakasında oynadıktan sonra bu kapsamda listeye yazılabilirler"