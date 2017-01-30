Kayseri'nin yeni başkanı Trabzonspor atkısıyla...

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'un Fenerbahçe'yi mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip eden sarı-kırmızılıların yeni başkanı Erol Bedir, Kayserispor-Trabzonspor atkısıyla maçı takip etti.

Geçtiğimiz günlerde Kayserispor'da yapılan olağanüstü genel kurulunda Erol Bedir başkanlığa seçilmişti.