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Kayseri'nin yeni başkanı Trabzonspor atkısıyla...

Tarih30 Ocak 2017 , 00:29

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Kayseri'nin yeni başkanı Trabzonspor atkısıyla...

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'un Fenerbahçe'yi mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip eden sarı-kırmızılıların yeni başkanı Erol Bedir, Kayserispor-Trabzonspor atkısıyla maçı takip etti.

Geçtiğimiz günlerde Kayserispor'da yapılan olağanüstü genel kurulunda Erol Bedir başkanlığa seçilmişti.

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