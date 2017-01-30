Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Konyaspor mağlubiyete alıştı!

Tarih30 Ocak 2017 , 23:00

Yorum
Konyaspor mağlubiyete alıştı!

AJANSSPOR

Vodafone Arena’da Beşiktaş’a konuk olan Konyaspor, sahadan 5-1’lik mağlubiyet ile ayrıldı.

Geçen sezon toplamda 6 mağlubiyeti bulunan Konyaspor,bu sezon 19. Haftada bu mağlubiyet sayısına ulaştı.

 

2015/2016 sezonu:                                                              2016/2017 sezonu:                                               

Atiker Konyaspor 1 – 4 Galatasaray                                       Trabzonspor 1 – 0 Atiker Konyaspor

Medipol Başakşehir 4 – 0 Atiker Konyaspor                            Atiker Konyaspor 0 – 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1 – 0 Atiker Konyaspor                                       Bursaspor 2 – 0 Atiker Konyaspor     

Kasımpaşa 2 – 1 Atiker Konyaspor                                        Akhisar   1 – 0 Atiker Konyaspor

Beşiktaş 4 – 0 Atiker Konyaspor                                            Atiker Konyaspor 0 – 1 Galatasaray

Antalyaspor 1 - 0 Atiker Konyaspor                                        Beşiktaş 5 – 1 Atiker Konyaspor

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me