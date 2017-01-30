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Konyaspor mağlubiyete alıştı!
30 Ocak 2017 , 23:00
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AJANSSPOR
Vodafone Arena’da Beşiktaş’a konuk olan Konyaspor, sahadan 5-1’lik mağlubiyet ile ayrıldı.
Geçen sezon toplamda 6 mağlubiyeti bulunan Konyaspor,bu sezon 19. Haftada bu mağlubiyet sayısına ulaştı.
2015/2016 sezonu: 2016/2017 sezonu:
Atiker Konyaspor 1 – 4 Galatasaray Trabzonspor 1 – 0 Atiker Konyaspor
Medipol Başakşehir 4 – 0 Atiker Konyaspor Atiker Konyaspor 0 – 1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1 – 0 Atiker Konyaspor Bursaspor 2 – 0 Atiker Konyaspor
Kasımpaşa 2 – 1 Atiker Konyaspor Akhisar 1 – 0 Atiker Konyaspor
Beşiktaş 4 – 0 Atiker Konyaspor Atiker Konyaspor 0 – 1 Galatasaray
Antalyaspor 1 - 0 Atiker Konyaspor Beşiktaş 5 – 1 Atiker Konyaspor
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