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Krallık sırası Cenk Tosun'a mı geliyor?

Tarih30 Ocak 2017 , 23:50

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Krallık sırası Cenk Tosun'a mı geliyor?

Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımlarda golcülerin üstün performansı dikkat çekiyor. Süper Lig'de bu sezon 15 gol atan Cenk Tosun, 19. hafta sonunda gol krallığında zirvede yer alıyor.

Şenol Güneş'in Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ta Gol Kralları ise şu şekilde:

* 1995-96 Şota 25 Gol

* 2004-05 Fatih Tekke 31 Gol

* 2011-12 Burak Yılmaz 33 Gol

* 2014-15 Fernandao 22 Gol

* 2015-16 Mario Gomez 26 Gol

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