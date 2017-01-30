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M'bolhi, Rennes ile sözleşme imzaladı

Tarih30 Ocak 2017 , 18:00

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M'bolhi, Rennes ile sözleşme imzaladı

Antalyaspor'dan ayrılan Cezayirli kaleci Rais M'bolhi, Fransız ekiplerinden Rennes ile sözleşme imzaladı.

30 yaşındaki M'bolhi, 2018'e kadar Rennes takımında forma giyecek. Tecrübeli file bekçisi Antalyaspor'da 19 maçta forma giymişti.

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