Mutlu Topçu imzayı attı!

Bursaspor'un yeni teknik heyeti Özlüce Tesislerinde düzenlenen imza töreniyle birlikte görevine başladı.

Bursaspor'un resmi internet sitesinde yer alan haber şöyle:

"Özlüce Tesislerimizde gerçekleştirilen imza törenine Başkanımız Ali Ay, yeni Teknik Direktörümüz Mutlu Topçu, Yönetim Kurulu üyelerimiz Fatih Pulat, Fatih Korkmaz, Ali Turan, Cem Öztürk ve Sezer Sezgin de katıldı.

BAŞKANIMIZ ALİ AY: " BURSASPOR İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN UĞRAŞ VERİYORUZ"

Başkanımız Ali Ay imza töreninde yaptığı konuşmada , “Beyaz bir sayfa açıyoruz. Şampiyon kadromuzda yardımcı antrenörümüz olan ve futbolcularımızın bazılarını yakından tanıyan Mutlu Topçu ile anlaşmaya vardık. Bursaspor’a ve kendisine hayırlı olsun” dedi.

Başkanımız Ali Ay şu açıklamalarda bulundu; “Aslında galip gelmiş bir başkan olarak sizi karşılamak isterdim ama maalesef olmadı. Geçen hafta Pazar günü Hamza Hamzaoğlu hocamız ile yollar ayrıldı ve altı gün yeni hocamızı bulmak için uğraş verdik. Bursaspor camiasını iyi tanıyan, şampiyon olduğumuz kadroda yardımcı antrenörümüz olan ve futbolcularımızın bazılarını tanıyan Mutlu Hoca da karar kıldık. Bence iyi bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Kendisiyle de görüştük. Bundan sonra yeni bir sayfa açacağımızı, hedefimiz doğrultusunda çalışacağımızı konuştuk. Takımımız izinde. Hocamız inşallah Çarşamba gününden itibaren takımla birlikte çalışmaya başlayacak. Ne kadar çalışkan olduğunu hepimiz biliyoruz. Bundan sonra da Bursaspor için çalışacak ve beraber hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. Bursaspor için en iyisini en güzelini yapmak için uğraş veriyoruz. Hatta bizim ilk konuştuğumuz Mutlu Hocaydı. Bu arada diğer hocalarla da temasta bulunduk. Fakat biz tekrar Mutlu Hoca ile çalışma kararı aldık. Kendisi bizimle ücret filen de konuşulmadı. Boş mukaveleye imza attı. Kendisiyle şuan 6 ay + 1 sene imzaladık. Beyaz sayfa açıyoruz. Herkesin bu takımı desteklemesini istiyorum. İnşallah Allah utandırmaz. Eğer biz yeteri kadar çalışıyorsak biz bu işi başarırız. Hocamıza da güveniyoruz. Allah muvaffak etsin.”

TRANSFER

Ara transfer döneminin son gününe girildiğinin hatırlatılması üzerine Başkanımız Ali Ay, “Transfer ile ilgili uygun şartlarda olursa bir iki tane oyuncu bakıyoruz. Ama olmazsa da hocamızla görüştük. Bu takımla devam edeceğiz. Takımdan ayrılan futbolcularımız oldu. Advincula, 600 bin dolar karşılığında Meksika’nın Tigres De La UANL takımına transfer oldu. Tomas Necid ile ilgili ise kendisini altı aylığına Polonya’nın Legia Varşova takımına kiralık verdik. Maaşını onlar ödeyecek. Burada çünkü oynayamıyordu. İnşallah orada başarılı bir performans sergiler ve biz de sezon sonunda iyi bir fiyata kendisini satarız.

Sane’yi Fransa’nın Auxerre takımına satın alma opsiyonuyla 200 bin Euro ya anlaştık. O da gitti. Belki bazı futbolcularımızla da ayrılacağız. Bir şey kesinleşmeden söylemek istemiyorum. İmza aşamasına geldiğinde kamuoyuyla paylaşırız.

ERGİÇ İKİN HAFTA İÇİNDE BURSA’YA GELECEK

Ivan Ergiç konusuyla ilgili olarak Başkanımız Ali Ay, “Ivan Ergiç ile iki hafta önce görüştük. Ivan Ergiç’in annesi ameliyat olacak. Söylenen iki hafta içerisinde Şubat ayında geleceği söylendi. Kendisini bekliyoruz. Görevi büyük ihtimalle ya sportif direktör veya benim danışmanım olacak” yanıtını verdi.

MUTLU TOPÇU: “ ÇOK FARKLI BİR BURSASPOR İZLETTİRECEĞİZ”

Yeni Teknik Direktörümüz Mutlu Topçu basın toplantısında yeniden Bursaspor’a hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını vurguladı.

Yeni Teknik Direktörümüz Mutlu Topçu basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Başkanımıza ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ben İnegöllüyüm. İnegölspor’da futbol oynadım. Her İnegöllü futbolcunun hedefi Bursaspor’da futbolcu olmaktır. Allah nasip etmedi ama Bursaspor’da şampiyonluk nasip etti. Bugün ise Teknik Direktörlük nasip etti. Dolayısıyla bunun heyecanı içerisindeyim” dedi.

VAKIFKÖY KAYNAĞINI İYİ KULLANMALIYIZ

“Hedeflerden uzaklaşmış değiliz. Önümüzdeki 15 haftalık süreçte Bursaspor’umuzu tekrar Avrupa’ya götürecek kadromuz var. Bunu en iyi şekilde yönlendirecek olan da bizleriz. Bunu yaparken özellikle Vakıfköy’ü vurgulamak istiyorum. Oradaki kaynağı en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Biz bunu şampiyonluk döneminde de yaptık. Bunu yapmalıyız ki Bursaspor’un geleceğini teminat altına alalım. Bunu yaparken taraftarlarımız ile bir bütün olmak zorundayız. O sinerjiyi tekrar oluşturmamız lazım. Bugün itibariyle önümüzde oynayacağımız Fenerbahçe maçında taraftarı görmek için heyecanlanıyorum. Umuyorum tekrar bütünlük içerisinde olup hedeflere koşacağız.”

BURSASPOR OYUN ANLAYIŞINI RAKİBİNE KABUL ETTİRMEK ZORUNDA

Oynanan futbol ile alakalı taraftarlarımız ve kamuoyunun beklentileri çok fazla. Bursaspor çok daha iyi daha agresif, ne yaptığını bilen, rakibe kendi oyun anlayışını kabul ettirmek zorunda. Bunu yapabiliriz. Buna sığınmak istemiyorum. Ben bu takımı böyle buldum, bu transferleri ben yapmadım mazeretlerini sunmayacağız. Hepimizin hoşnut olduğu modern futbol anlayışını sahaya yansıtacaktır. Belki yenilebilir ama herkesin takdirini kazanmış olacaktır. Yenildiğimiz maçlarda bile taraftarımız bize alkış tuttu. Dolayısıyla böyle bir takım oluşturmak zorundayız.

Geçmişte de beraber olduğum Gökhan Hocamız, Recep Hocamız ve Utku Hocamız var. Belki bir hocamız daha olabilir. Yardımcılarımız da gerçek anlamda işlerinin profesyonelleri. İşini en iyi şekilde yapacak profesyonellerimiz var.

TRANSFERDE ACELE ETMEMEK LAZIM

Özellikle devre arası transferi zordur. Bu dönemde kimse değerli futbolcuları bırakmak istemez. Acele etmemek lazım. Çünkü Bursaspor’un geleceği söz konusu. Burada değerli oyuncular var. Onların performanslarını yükseltmek gerekiyor. Sezona iyi başlayan bir grup var elimizde. Belki şuanda formsuzlar. Onu yükseltirsek başarı olacaktır. Transferde acele etmemek çok önemli. Bu takım ilk yarı çok iyi bir çıkış gerçekleştirdi. Her hoca transfer ister ama bilinçli yapılmalı. Kalan süre itibariyle bilmediğimiz, sadece birkaç maçı izlemekle transfer yapmak Bursaspor’a zarar verir. Bizim şuanda düşük performanslı oyuncularımızın performanslarını yükseltmemiz gerekiyor. Kaptanlar Batalla ve Harun ile görüştüm. Onlar eksik olan yönleri benden daha iyi biliyorlar. Bursaspor’un istenilen performansı göstereceğinden kimsenin şüphesi olmasın.”

BURSASPOR’UN RAKİBİNE BOYUN EĞEN BİR OYUN SİSTEMİ OLMAZ

Bir medya mensubunun “Başakşehir maçını tribünden takip ettiniz. Bursaspor’u nasıl buldunuz?” sorusuna Mutlu Hoca, “ Çok samimi söyleyeyim çok iyi bulmadım. Bursaspor böyle oynamaması lazım. Rakibine boyun eğen bir sistem olmaz. Mücadele ediyoruz ama yeterli değil. Bu mücadeleyi sadece defansif anlamda yapmamalıyız. Sadece kendi yarı alanında top oynanmaz. Rakibin sahasında da oynamalıyız. Sadece Batalla’ya bağlı sistem olmaması lazım. Batalla’ya önlem alındığında takım üretemiyor. Çok yönlü atak sistemi geliştirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe maçıyla birlikte çok farklı bir Bursaspor’u herkes görecektir. Daha dar alanda oynayan, topu kaptırdığı andan itibaren baskı yapan bir takım olmalıyız. Bir tane pozisyon ile maçı bitirmek söz konusu olamaz. Bu grubun çalışması lazım. Çok çalışacağız daha fazla pozisyon üreteceğiz. Eğer yenilsek bile taraftarımızın alkışladığı bir takım oluşturmak zorundayız. Çünkü Bursaspor camiası bunu daha önce de başardı. En kötü, sezon sonunda Avrupa Kupalarına katılmak zorundayız.”

IVAN ERGIÇ İLE ÇALIŞMAK BENİ MUTLU EDER

“Ivan Ergiç benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Onun burada olması beni de mutlu eder. Önümüzdeki haftalarda durumu kesinlik kazanacak. Onun burada olması bizi güçlendirecektir. Bilgi ve birikiminden yararlanılacaktır. Umarım gerçekleşir. Beraber çalışmaktan çok mutlu oluruz.”

“Geçmiş dönemde Mutlu Hoca, Ertuğrul Sağlam görevi bıraktıktan sonra Trabzonspor maçına takımı götürmedi” sözler üzerine Mutlu Hoca, “O maçta hiçbir şekilde bana bu yönde bir teklif gelmedi” yanıtını verdi"