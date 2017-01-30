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Oğuzhan'dan ilginç yorum: ''İyi vursam...''
30 Ocak 2017 , 22:14
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Beşiktaş'ın sahasında Konyaspor'u 5-1 yendiği maçta gol atan Oğuzhan' maçın ardından yayıncı kuruluş Bein Sports'a açıklamada bulundu.
Oğuzhan'ın sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle;
"Ceza sahasının orada topu kaptık ve iyi kontraya çıktık. Ricardo iyi çıkardı. Kaleci açılınca, ters köşeyi gördüm aslında kötü vurdum, iyi vursam belki gol olmayacaktı. İlk 20-25 dakika her şey elimizdeydi. Baskılı başladık. Haftaya zor bir deplasmana gideceğiz. Fenerbahçe maçından snra Karabük'e gideceğiz. Konya çok kapanan, disiplinli takım. Bizim stadımızda onları aşmamız çok şey ifade ediyor. İnanılmaz oynadık.
Oğuzhan, attığı golde kaç metre koştuğunun söylenmesi üzerine, "61 metre, iyi koşmuşum evet. Ricardo çok güzel çıkardı. Kötü vurdum ama gol oldu" dedi.
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