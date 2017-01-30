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Olmayan transfer işlerine yaradı!
30 Ocak 2017 , 12:16
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AJANSSPOR- Rodriguinho'yu Fenerbahçe'ye satmayan Corinthians yönetimi kaybettiği itibarı tekrar geri kazandı.
Brezilya basınında yer alan habere göre son iki sezonda Gil, Ralf, Renato Augusto, Jadson, Malcom, Vagner Love, Bruno Henrique, Luciano, Andre gibi isimleri satmak zorunda kalan Brezilya ekibinde başkan Roberto De Andrade, eleştirilerin odak noktasındaki isimdi. Fakat takımın kilit parçalarından Rodriguinho için Fenerbahçe ve Çin'den gelen teklifler reddedilince Roberto De Andrade'nin elinin tekrar kuvvetlendiği belirtiliyor.
Öte yandan 4-1-4-1 düzeninde orta sahada kilit bir rol üstlenen Rodriguinho'nun takımda kalması da saha içi düzeni için Corinthians'ın elini rahatlatmış durumda.
Fenerbahçe'den 2 yönetici perşembe günü Rodriguinho transferi için Brezilya'ya uçmuş, orada Corinthians kulübünün yöneticileriyle pazarlık masasına oturmuştu. Fakat Brezilya ekibi Rodriguinho'yu satmak istemediklerini net bir şekilde söyleyince transfer gerçekleşmemişti.
28 yaşındaki orta sahanın Corinthians ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2017'de sona eriyor. Yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye satmayan Brezilya ekibi şimdi onunla sözleşme uzatmanın planlarını yapıyor.
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