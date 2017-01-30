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Orta sahaya sürpriz isim!
30 Ocak 2017 , 09:47
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- Spor Toto Süper Lig
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Forvet transferinden vazgeçen Galatasaray, 24 yaşındaki Cardona'ya karşılık Meksika kulübü Monterrey’e 3 milyon Euro teklif etti.
Galatasaray yönetimi, istediği bütçede forvet bulamayınca ara transferi orta saha oyuncusu alarak kapatmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Meksika Ligi takımlarından Monterrey'de oynayan Edwin Cardona için harekete geçti.
Kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakan Kolombiyalı oyuncuyu ikna eden sarı-kırmızılılar, Meksikalı yöneticilere 3 milyon Euro teklif etti. Piyasa değeri 5 milyon Euro olan Cardona için bugün net cevap bekleniyor.
(AMK)
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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