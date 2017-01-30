Orta sahaya sürpriz isim!

Forvet transferinden vazgeçen Galatasaray, 24 yaşındaki Cardona'ya karşılık Meksika kulübü Monterrey’e 3 milyon Euro teklif etti.

Galatasaray yönetimi, istediği bütçede forvet bulamayınca ara transferi orta saha oyuncusu alarak kapatmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Meksika Ligi takımlarından Monterrey'de oynayan Edwin Cardona için harekete geçti.

Kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakan Kolombiyalı oyuncuyu ikna eden sarı-kırmızılılar, Meksikalı yöneticilere 3 milyon Euro teklif etti. Piyasa değeri 5 milyon Euro olan Cardona için bugün net cevap bekleniyor.

(AMK)