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Orta sahaya sürpriz isim!

Tarih30 Ocak 2017 , 09:47

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Orta sahaya sürpriz isim!

Forvet transferinden vazgeçen Galatasaray, 24 yaşındaki Cardona'ya karşılık Meksika kulübü Monterrey’e 3 milyon Euro teklif etti.

Galatasaray yönetimi, istediği bütçede forvet bulamayınca ara transferi orta saha oyuncusu alarak kapatmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Meksika Ligi takımlarından Monterrey'de oynayan Edwin Cardona için harekete geçti.

Kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakan Kolombiyalı oyuncuyu ikna eden sarı-kırmızılılar, Meksikalı yöneticilere 3 milyon Euro teklif etti. Piyasa değeri 5 milyon Euro olan Cardona için bugün net cevap bekleniyor.

(AMK)

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