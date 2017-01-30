Podolski transferinde sıcak gelişme!

AJANSSPOR ÖZEL HABER - Galatasaray’ın Alman golcüsü Lukas Podolski’nin Japonya’ya transfer olup olmayacağı konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Vissel Kobe Kulübü’nden gelen ilk teklifin tatmin edici olmaması sebebiyle yönetimin çoğunluğu, golcü futbolcunun takımda kalması yönünde görüş belirtti.



Galatasaray yöneticileri, Vissel Kobe’nin daha iyi bir teklif sunması halinde konuyu tekrar değerlendirecek. Sarı-kırmızılılardan yıllık 3.7 milyon Euro kazanan Podolski’nin Vissel Kobe’de oynaması için yıllık 8 milyon Euro gibi bir teklif beklediği öğrenildi. Vissel Kobe, tecrübeli ismi ikna edebilirse, Galatasaray Kulübü de 7.5 milyon Euro gibi bir bedelle bu transfere onay verecek.



Öte yandan Podolski’yi tatmin edici bir teklif gelmemesi halinde bırakmak istemeyen Galatasaray yönetimi, Vissel Kobe’den gelecek son öneriyi bekliyor.



Muhsin Ertuğral’dan Podolski açıklaması…



Güney Afrika futbolu ile özdeşleşen teknik direktör Muhsin Ertuğral, Galatasaray’ın bu aşamada Podolski’yi bırakması halinde sıkıntı yaşayacağını düşünüyor. Radyospor'daki Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan ve yeni gelecek futbolcudan Podolski kadar randuman alınamayacağına dikkat çeken Ertuğral, ”Vissel Kobe’nin de bu rakamları verebileceğine inanmıyorum. Özel bir sponsor olursa ancak olabilir. Adebayor’un adı Galatasaray ile anıldı ama yaşı çok ilerledi ve üst düzey oynamıyor. Fildişi Sahili’nden 1-2 oyuncu belki gündeme gelebilir” diye konuştu.



“Galatasaray, Phakamani Mahlambi ile ilgilendi”



Yöneticilerle iç içe olduğunu aktaran Ertuğral, ”Ben Podolski’nin devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Transfer için henüz herhangi bir duyum almadım. Ama Galatasaray’ın Phakamani Mahlambi ile ilgilendiğini biliyorum. Bu futbolcu orta saha merkezde oynuyor. 18 yaşında çapraz bağları kopunca Galatasaray transferden vazgeçti. Son dönemde toparladı. Gelecek vaat eden bir isim. Şu anda transferi riskli. Önümüzdeki 6 ay içinde başarılı olursa yeniden Galatasaray’ın gündemine gelebilir” ifadelerini kullandı.



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