Podolski'den çok net transfer sözleri!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Polonya basınına özel bir röportaj verdi.

Poldi, Japonya'ya transfer sürecine açıklık getirirken İstanbul'la ilgili de çarpıcı yorumlar yaptı.

"Bir maçta 5 gol atmak nasıl bir his?

"Bazen her şey yolunda gider. 24 Erzincanspor maçı biizm için önemliydi. Gruptan çıkmak için kazanmamız gerekiyordu. 6-2 de kazandık. Gollerde de net vuruşlar yaptım. Kale önünde her zaman soğukkanlı olmaya çalışıyorum. Ceza sahası içinde top sol ayağımdaysa kalecinin işi zor.

Çin'e ya da Japonya'ya transfer olacağın söylentiler var.

"Şu anda bir şey olduğu yok. İstanbul'dayım ve bir sonraki maç için hazırlanıyorum. Medyada her şey çok hızlı gelişiyor. Herkes ilk haberi kendisi vermek istiyor. Yakın zamanda bir şeyler olacak mı bilmiyorum. ama şu anda Galatasaray'ın futbolcusuyum.

Miroslav Klose, Legia Varşova'ya transfer oluyor. Eğer sen de bir teklif alırsan ne dersin?

"Legia Polonya'nın en iyi takımı. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. İyi bir gelişim sürecindeler. Ama ben Slaskalıyım. Sosnicy'de doğdum. O caddeler büyüdüm, oradaki insanların benim üzerimdeki emeği çok.

İstanbul'da yaşamaktan korkuyor musun?

"Şu anda şehirde çok daha fazla polis olduğunu görüyorsunuz ki böyle bir durumda bu normal. Genel anlamda kendinizi pek fazla güvende hissettiğiniz bir yer kalmadı. Noel'den önce Berlin'de yaşananları gördünüz. Maalesef böyle türbülanslı bir dönemde yaşıyoruz.