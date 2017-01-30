Şenol Güneş'ten Cenk sözleri!

Beşiktaş'ın sahasında Konyaspor'u 5-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş, yayıncı kuruluş Bein Sports'a açıklamada bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Aykut Kocaman 'in sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle;

"Zor bir rakibe karşı oynadık. Uyumlu beraber oynayan, alan daraltan bir takım. İki beki de hücuma iyi gidiyor. Biz onların oyun anlayışına hazırdık. Bunu da iyi uyguladık. Hücumda bilinçli oynadık. Derinlik sağladık. Hücum ve savunmada iyiydik. -0'dan sonra biraz panikledik, rakip kontrolu ele aldı. İkinci yarıda savunma anlayışımzı görmek istedik. 3. golden sonra oyun koptu. Hatalar oldu. Gereksiz gol yedik. Savunma prensiplerini iyi yapmaya çalıştık. Tüm oyuncular iyi niyetliydi. Bugünkü sonuç Konyaspor'un çok kötü, bizimse mükemmel bir takım olduğumuzu göstermez.

Cenk iyiydi. Özellikle üçüncü golde o kadar kalabalığın arasından mükemmel vurdu. Olağanüstüydü. Cenk hareketli olup, koştuğu zaman daha iyi olacak. Hala o konuda mesafe alması gerekiyor"