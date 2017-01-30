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Şenol Güneş'ten uyarı!
30 Ocak 2017 , 10:54
Şenol Güneş, Konyaspor maçı öncesi futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Geçen hafta ele geçirdikleri liderliği korumak zorunda olduklarını ifade eden tecrübeli hoca, "Konyaspor ligin en tehlikeli takımlarından biri. Böylesine ciddi bir takım karşısında sahamızda oynayacak olsak bile tedbiri bırakmamak zorundayız. Konyaspor bu ligde her takımı yenecek güçte. Bize karşı da güçlerini göstermek için herşeylerini ortaya koyacaklar. Sizden canınızı dişinize takarak oynamanızı istiyorum. Puan kaybetme lüksümüz yok. Bunu çok iyi bilin" diye konuştu.
LİDERLİĞİ KORUMAK HİÇ KOLAY DEĞİL
Liderliği korumanın liderliği ele geçirmekten çok daha zor olduğunun altını çizen Teknik Direktör Şenol Güneş, "Bundan sonra telafisi almayan haftalara giriyoruz. Her maça ayrı ayrı bakacağız. Rakiplerimiz karşısında ne kadar iyi mücadele edersek o kadar başarılı oluruz. Konyaspor önünde başlangıç düdüğünden itibaren golü düşünmeliyiz" dedi.
BEŞİKTAŞ 4'TE 4 PEŞİNDE
Ligde son 3 maçı kazanan ve geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş güçlü rakibi Konyaspor'u Vodafone Arena'da ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayacak olan maçı Özgür Yankaya yönetecek. Kartal 4'te 4 yaparak seriyi sürdürmek istiyor. Siyah-Beyazlı takımda cezalı Atiba ve Ömer oynamayacak.
Kaynak : Takvim
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