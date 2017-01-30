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Sosa'dan Beşiktaş'a telefon!
30 Ocak 2017 , 10:03
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan ayrılırken 1 milyon 650 bin Euro kazanan Jose Sosa'ya, tam 3 milyon 300 bin euro teklif ettiği ortaya çıktı.
Sarı-lacivertlilerin Arjantinli oyuncu için bu sezon sonuna kadar da Beşiktaş'ta bir sezonda aldığı rakamı garanti etti. Fenerbahçe ayrıca Milan'a da Sosa için ilk yarıda vergiler dahil ödediği 1.3 milyon Euro vermeyi kabul etti. Sosa ise Beşiktaş'ta kazandığının iki katı, Milan'da kazandığının 2.5 katına rağmen Türkiye'ye gelmeyi reddetti.
Hatta Sosa'nın aldığı bu teklif sonrasında Beşiktaş'ta kendisine en yakın isim olan Ahmet Nur Çebi'yi aradığı ve ''nasıl böyle bir rakam teklif edilebilir. İtalya'da bile bu kadar yüksek rakam kazanan çok az oyuncu var'' diyerek şaşkınlığını dile getirdiği bildirildi.
Kaynak: Fotospor
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