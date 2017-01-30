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Tomas Necid, Legia Varşova'da

Tarih30 Ocak 2017 , 21:07

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Tomas Necid, Legia Varşova'da

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Çek oyuncuları Tomas Necid'in Legia Varşova'ya kiralandığı açıklandı.

Başkan Ali Ay  yaptığı açıklamada "Tomas Necid ile ilgili ise kendisini altı aylığına Polonya’nın Legia Varşova takımına kiralık verdik. Maaşını onlar ödeyecek. Çünkü burada oynayamıyordu. İnşallah orada başarılı bir performans sergiler ve biz de sezon sonunda iyi bir fiyata kendisini satarız." dedi. 

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