Tosic yine kaleleri şaşırdı!

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Beşiktaş’ın Konyaspor’u 5-1 yendiği maçta Dusko Tosic kendi filelerini havalandırdı. Golün hemen ardından taraftarlar Tosic’e destek tezahüratlarında bulundu.

Süper Lig'de son iki sezonda kendi kalesine dört gol atan Beşiktaş’ta, bu gollerin üçü Dusko Tosic'ten geldi.