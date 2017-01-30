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Tosic yine kaleleri şaşırdı!

Tarih30 Ocak 2017 , 22:06

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Tosic yine kaleleri şaşırdı!

AJANSSPOR

Beşiktaş’ın Konyaspor’u 5-1 yendiği maçta Dusko Tosic kendi filelerini havalandırdı. Golün hemen ardından taraftarlar Tosic’e destek tezahüratlarında bulundu.

Süper Lig'de son iki sezonda kendi kalesine dört gol atan Beşiktaş’ta, bu gollerin üçü Dusko Tosic'ten geldi.

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