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Trabzonspor ayrılığı açıkladı!

Tarih30 Ocak 2017 , 18:28

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Trabzonspor ayrılığı açıkladı!

Trabzonpor, Serge Ognadon Akakpo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini açıkladı

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Serge Ognadon Akakpo arasındaki 22.08.2016 başlangıç, 31.05.2017 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir"

 

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