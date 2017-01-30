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Trabzonspor'a dev gelir!
30 Ocak 2017 , 09:27
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Trabzonspor'da uzun zamandır beklenen yeni stadın isim sponsoru belli oldu.
Başkan Muharrem Usta düzenlediği basın toplantısında, "Trabzonspor tarihi için çok önemli bir gün. Hüseyin Avni Aker'deki ruhu yeni stadımıza taşımak üzere yeni bir başlangıç yapıyoruz. Benim için de enteresan bir gün. Asbaşkanımız Ahmet Çubukçu Trabzonspor'u temsil ediyor, ben de sponsor firmayı... Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan stadımızın adı, bugün itibariyle Medical Park Arena oldu. Trabzonspor'a hayırlı olsun. Medical Park, Türkiye'deki en büyük sağlık grubunu oluşturuyor. İlk kez bir stadın ismi oluyor" dedi.
Trabzonspor Kulübü bu sponsorluktan 5 yılda 25 milyon dolar (96.7 milyon TL) gelir elde edecek.
Kaynak: Sabah
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