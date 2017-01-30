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Trabzonspor'dan taraftarına teşekkür!
30 Ocak 2017 , 15:42
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor Kulübü, yeni stadı Medical Park Arena'da oynadıkları ilk maçta gösterdikleri ilgiden dolayı taraftarlarına teşekkür etti.
Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında dün akşam Medical Park Arena'da oynadıkları Gaziantepspor karşılaşmasını 4-0 kazandı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Medical Park Arena'daki ilk karşılaşmamızda yanımızda olan on binlerce taraftarımıza teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.
- Geçen sezonu geçti
Ligin ikinci bölümünde deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, kendi sahasında da Gaziantepspor'u 4-0 yenerek 9 puan elde eden bordo-mavililer, puanını 27'ye çıkararak geçen sezon aynı dönemde topladığı puanı geçti.
Bordo-mavililer, geçen sezon 19 haftada 24 puan elde etmişti.
- Takıma 3 gün izin
Trabzonspor'da futbolculara 3 gün izin verildi.
Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiği için hafta sonunu maç yapmadan geçirecek bordo-mavililer, ligde 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 Şubat Perşembe günü yapacağı antrenmanla başlayacak.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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