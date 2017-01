Ulloa'dan net ayrılık mesajı!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın teklif götürdüğü iddia edilen Leonardo Ulloa'dan şoke eden açıklamalar geldi.

Sky Sports'a konuşan Arjantinli golcü, mevut durumun kendisini rahatsız ettiğini söylerken, "Çok fazla süre alamıyorum. Burada çok güzel 2.5 sene geçirdim. Ama şu an benim için en iyisi takımdan ayrılmak. Ranieri ile 3 aydır konuşuyoruz. 4-5 milyon Pound civarında teklifler geldiği takdirde benim ayrılmama izin vereceğini söylemişti. Bu civarda, hatta biraz daha yüksek teklifler gelmesine rağmen bunların değerlendirilmediğini öğrendim. Benim kalmamı istiyormuş. Bana haftalardır söylenenden farklı bir durum var" ifadelerini kullandı.

Bu duruma anlam veremediğini söyleyen 30 yaşındaki golcü, "Neden ayrılmamı istemiyorlar anlamış değilim. Eğer burada kalırsam kariyerimkötü etkilenecek. İki taraf için de en iyisi benim başka bir kulübe transfer olmam" şeklinde konuştu.

Ulloa ayrıca Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Leicester City taraftarlarına saygım var ancak Ranieri tarafından ihanete uğradığımı düşünüyorum. Kulüp beni yarı yolda bıraktı. Onlar için bir daha oynamayacağım."

With all respect for LCFC FANS.

I feel betrayed by Ranieri and let down by the club. I will not play again for them...

Rotasyonda Jamie Vardy, İslam Slimani, Shinji Okazaki, Ahmed Musa gibi isimlerin gerisinde kalan Ulloa için Galatasaray ve Sunderland'in devrede oldukları iddia ediliyordu.