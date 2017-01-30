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Vodafone Arena'da ilk hat-trick!

Tarih30 Ocak 2017 , 21:58

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Vodafone Arena'da ilk hat-trick!

AJANSSPOR

Beşiktaş’ın Konyaspor’u 5-1 yendiği maçta Cenk Tosun hat-trick yaptı. 

16 Haziran 2015’deki Mersin İdman Yurdu maçından beri ilk kez hat-trick yapma başarısını gösteren Cenk, Vodafone Arena'da resmi bir maçta hat-trick yapan ilk isim oldu.

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