Vodafone Arena'da ilk hat-trick!

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Beşiktaş’ın Konyaspor’u 5-1 yendiği maçta Cenk Tosun hat-trick yaptı.

16 Haziran 2015’deki Mersin İdman Yurdu maçından beri ilk kez hat-trick yapma başarısını gösteren Cenk, Vodafone Arena'da resmi bir maçta hat-trick yapan ilk isim oldu.