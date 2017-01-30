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Vodafone Arena'da taraftarlardan büyük destek
30 Ocak 2017 , 20:27
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Beşiktaşlı taraftarlar, Atiker Konyaspor maçına ilgi gösterdi ve tribünleri büyük oranda doldurdu.
Siyah-beyazlı taraftarlar, ısınmaya çıktıkları sırada futbolcuları "Lider buraya" tezahüratıyla tribünlere çağırdı ve onlara destek verdi.
Tribünde bir grubun kötü tezahüratı sonrası diğer taraftarlar ıslıklarla buna müdahale etti.
Az sayıdaki Atiker Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi izledi.
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