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Vodafone Arena'daki 11. penaltı

Tarih30 Ocak 2017 , 23:21

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Vodafone Arena'daki 11. penaltı

Beşiktaş, Vodafone Arena'da 18. resmi maçına çıkarken, siyah-beyazlı futbolcular bu karşılaşmalarda 11 kez penaltı atışı yaptı. 

Atiker Konyaspor maçıyla ligde 8. kez penaltı noktasına gelen siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında ise 3 kez penaltı kullandı. Mario Gomez ile geçen sezon iki atışı değerlendiremeyen Beşiktaş, 11 penaltı atışında 9 gol kaydetti. 

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