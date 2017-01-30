Vodafone Arena'daki 11. penaltı

Beşiktaş, Vodafone Arena'da 18. resmi maçına çıkarken, siyah-beyazlı futbolcular bu karşılaşmalarda 11 kez penaltı atışı yaptı.

Atiker Konyaspor maçıyla ligde 8. kez penaltı noktasına gelen siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında ise 3 kez penaltı kullandı. Mario Gomez ile geçen sezon iki atışı değerlendiremeyen Beşiktaş, 11 penaltı atışında 9 gol kaydetti.