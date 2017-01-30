Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Volkan sınıfta kaldı!

Tarih30 Ocak 2017 , 00:54

Yorum
Volkan sınıfta kaldı!

AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 4-1 mağlup olduFenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, bu sezon Spor Süper Lig'de kalesine gelen 71 isabetli şutta 18 gol yedi.

Volkan'ın kalesine gelen şutların %25'i gol oldu. 19 karşılaşmada 18 gol yiyen 35 yaşındaki deneyimli file bekçisi 7 karşılaşmada ise ağlarını gole kapattı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me