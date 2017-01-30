Volkan sınıfta kaldı!

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Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, bu sezon Spor Süper Lig'de kalesine gelen 71 isabetli şutta 18 gol yedi.

Volkan'ın kalesine gelen şutların %25'i gol oldu. 19 karşılaşmada 18 gol yiyen 35 yaşındaki deneyimli file bekçisi 7 karşılaşmada ise ağlarını gole kapattı.