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Volkan sınıfta kaldı!
30 Ocak 2017 , 00:54
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AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, bu sezon Spor Süper Lig'de kalesine gelen 71 isabetli şutta 18 gol yedi.
Volkan'ın kalesine gelen şutların %25'i gol oldu. 19 karşılaşmada 18 gol yiyen 35 yaşındaki deneyimli file bekçisi 7 karşılaşmada ise ağlarını gole kapattı.
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