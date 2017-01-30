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Volkan ve Josef disiplin kuruluna!
30 Ocak 2017 , 15:03
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Ajansspor Özel Haber - Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel ve Brezilyalı oyuncu Josef de Souza disiplin kuruluna sevk ediliyor.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı THY EURO Lig maçından sonra sarı kırmızılı camiaya yönelik küfürlü tezahüratlara eşlik eden ve sosyal medyada bu görüntülerin ortaya çıkması nedeniyle eleştirilen Volkan ve Periscope yayınında Galatasaray'a küfür ettiği öne sürülen de Souza için TFF Profesyonel Disiplin Kurulu üyeleri disipline sevk etme kararı aldı.
Hafta içerisinde kararın Fenerbahçe kulübüne tebliği edilmesi bekleniyor.
Geçmiş dönemde Felipe Melo, sosyal medyada küfür içeren bir tweeti paylaştığı için 2 maç ceza almıştı. Bu iki oyuncu da hafta sonu oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe kupa mücadelesinde forma giyemeyebilir.
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