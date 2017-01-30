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Volkan ve Yıldırım'a ağır sözler!
30 Ocak 2017 , 09:57
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F.Bahçeli taraftarlar 4-1’lik ağır yenilginin ardından Twitter’da başkan Aziz Yıldırım ile kaptan Volkan Demirel’i eleştiri yağmuruna tuttu
Maçın ardından F.Bahçeli taraftarların sosyal medyada tepkileri Başkan Aziz Yıldırım ve Volkan Demirel üstünde yoğunlaştı. Tepki mesajlarından bazıları şöyle:
"Yıldırım tarihe geçmeye devam ediyor. Bırak üzülmeyi, kendi takımıma "beter olsunlar" diyecek kıvamdayım.
10 numara yok, sağ sol bek rezalet, kanatlar ona keza, forvet desen zaten fiyasko neyin doğru Sayın Aziz Yıldırım.
Bugün anladık ki sana kalecilik değil amigoluk yakışıyor bi' git artık.
Volkan Demirel, artık futbolu bırakma vaktin gelmiş, kaleye gelen her top gol oluyor.
Aziz başkanlığa ne kadar uzaksa Volkan da kaleciliğe o kadar uzak ve yakışıksızdır.
Adam 70 yaşından sonra ofansif orta saha mı oynasın!
(Sabah)
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