Yine aynı kabus!

Fenerbahçe bir kez daha aynı kâbusu yaşadı. Ligde alt sıralardaki takımlara karşı şansı tutmayan sarı-lacivertliler, Kayserispor deplasmanında büyük hasar aldı.

Spor Toto Süper Lig’de zirve hesabı yapan Fenerbahçe, beklemediği bir sıkıntı yaşadı. Sezon başından beri ligde alt sıralarda bulunan takımlara karşı şanssızlık çeken sarı-lacivertliler, Kayserispor deplasmanında ağır bir hasar aldı.

Dirk Advocaat ve takımı, haftaya 17. sıradan giren Kayserispor karşısında yenilgi gördü. Bu sezon 4. kez kaybeden sarı-lacivertli futbolcular, özellikle ligde kalma mücadelesi veren takımlara karşı kritik puanlar kaybetti.

İkinci haftada Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, 7. hafta Aytemiz Alanyaspor’la da 1-1 berabere kalmıştı. 17. haftada da Adanaspor yine sahasında 2-2 berabere kalıp, 2 puan bırakan Advocaat ve öğrencileri, Kayserispor’a yine takıldı.

4-1’lik mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, alt sıralardaki takımların önünde toplamda 9 puan kaybetti. İlk 4 sırada yer alan takımlara karşı 7 puan toplayan Fenerbahçe, son 4 sırada yer alan takımlara karşı da 9 puan bıraktı. İlk 4 sıradaki takımlardan sadece 1 gol yiyen Advocaat’ın ekibi, son 4 sıra takımlarından ise 11 gol yedi.

11: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de kalesinde iki ve üzeri gol gördüğü son 11 maçı da kazanamadı. (6 beraberlik, 5 yenilgi) (Milliyet)